Barreda se probará este jueves "pero dependerá del dolor" tras caerle la moto en el pecho

El piloto castellonense Joan Barreda aseguró tras caerse en la quinta etapa del Dakar 2024 que se probará este jueves, "pero todo dependerá del dolor" después de que este miércoles se le haya caído la moto en el pecho y sienta "mucho dolor" en el esternón.

"Voy a probar, pero todo dependerá del dolor. Yo quiero salir y meter gas", comentó en declaraciones a los periodistas españoles desplazados el piloto castellonense, que resaltó que en el kilómetro 30 se le clavó la moto en su cuerpo y siente "bastante dolor en el esternón".

No obstante, Barreda, que tendrá que abrir pista este jueves en la etapa de 48 horas por el Empty Quarter, incidió en que en la radiografía que le hicieron en el centro médico el esternón no estaba fracturado. "Pero algo debe haber porque si no, no duele tanto", apostilló.

Preguntado por si podrá rodar este jueves, dijo: "A ver qué pasa".

"Hay que estar bien físicamente y la situación es que hay que apretar en esta carrera", destacó, al tiempo que indicó que su mentalidad es "dar el máximo", pero "no ha sido fácil desde el principio".

"He ido un poco a contracorriente y hoy era un poco el día de salir a apretar, pero no ha podido ser", apuntó Barreda, que concluyó insistiendo en que fue "un poco difícil" llegar a la meta, pero se juntó con otro corredor para conseguir arrancar la moto y llegar al final.