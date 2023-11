Amics busca la machada ante un gran Estudiantes

Amics afronta esta noche una de las citas más esperadas para los amantes del baloncesto en Castellón como es la visita del Estudiantes. El histórico club del Ramiro de Maeztu, que desde la pasada temporada milita en LEB ORO, llega al Ciutat como una dura prueba que superar para los castellonenses pese a que, hasta la fecha, se ha mostrado como un equipo solvente en casa.

El duelo medirá a un equipo fiable en su propia cancha, como es el entrenado por Orenga que tan sólo ha sido superado en su feudo por el Burgos, ante un conjunto colegial que no conoce la derrota lejos del colosal Wizink Center. El técnico local, J.A Orenga, es consciente de que deben mejorar las prestaciones mostradas en la reciente visita a Cantabria: "Debemos tener muy claro que no puede ocurrir otra vez lo que pasó en los dos primeros cuartos, donde nos anotaron 55 puntos, o lo que pasó en el partido de Lleida. No podemos dar 20 puntos para luego tener que recuperarlos”.

Orenga: Sino es el mejor equipo es uno de los mejores equipos de la liga

Enfrente los castellonenses tendrán la, seguramente, plantilla más poderosa del campeonato, como destaca el propio Orenga: “tenemos que tener claro que estudiantes sino es el mejor equipo es uno de los mejores equipos de la liga por la confección que han hecho del equipo. No es un jugador, ni dos ni tres, son diez jugadores que tienes que defender. Hablamos de Wintering, de Jonhy Dee, Larsen, Carrera…son jugadores que en cualquier equipo jugarían 35 minutos y aquí van repartiendo los minutos con lo cuál no es un punto al que defender”.

Estudiantes busca el liderato

Tras la derrota de la pasada jornada ante el Valladolid por la mínima, el Estudiantes busca una victoria esta noche en Castellón que le acerque de nuevo al liderato. Un ilustre veterano , Carlos Suárez, asegura que respetan al equipo castellonense: "Son un equipo fuerte en su casa, con grandes anotadores y capaces de jugar un buen baloncesto".

El cuadro local volverá a contar con la importante baja del senegalés Tanor Ngom . Aunque evoluciona satisfactoriamente de su rotura fibrilar en el dorsal. De esta forma la responsabilidad interior volverá a recaer en jugadores como Jankovic, Stutz y Bressan.

Cabe destacar que la pasada temporada Amics se impuso al equipo madrileño (87-86)en lo que fue una actuación memorable