Cuatro brigadas siguen este jueves en la zona arrasada por el incendio de Segorbe

Cuatro brigadas de bomberos de las localidades de villahermosa, Morella, Vistabella y Castellfort permanecen este jueves en la zona afectada por el incendio declarado el pasado martes en Segorbe y que se dio por controlado ayer a las 20.00 horas tras arrasar 191 hectáreas.



Así lo han explicado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos, que han señalado que el perímetro afectado "está bastante mejor que ayer, y como hoy no hay previsión de que sople un poniente tan seco, no creemos que haya problemas".



Las mismas fuentes han indicado que no está previsto que retomen su actividad los medios aéreos, aunque un helicóptero y un Air Tractor "permanecen en la base del aeroclub de Castellón por si fueran necesarios".



Las llamas, provocadas al parecer por una quema de rastrojos descontrolada, han arrasado 191 hectáreas. La Guardia Civil ha imputado a un agricultor de avanzada edad.