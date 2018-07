La Cámara refuerza su servicio de recobro internacional tras el éxito de las gestiones y su creciente demanda

El servicio del Área de Comercio Exterior, destinado a recuperar los impagos internacionales, no requiere provisión de fondos, evita acciones judiciales gravosas y no supone coste alguno si no se consigue recuperar la deuda. Para lograr sus objetivos, la Cámara cuenta con una red de agentes especializados en los diferentes mercados para mediar en el recobro de las deudas internacionales.

El Área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Castellón se ha propuesto reforzar en septiembre su servicio de recobro internacional, a tenor del interés mostrado por las empresas castellonenses y el éxito de las primeras gestiones realizadas, que han permitido recuperar ya una cifra superior a los 120.000 euros.



El servicio de recobro internacional ha atendido desde su implantación a unas cuarenta empresas castellonenses, que ya han podido beneficiarse de la gestión y mediación llevada a cabo por la amplia red de agentes especialistas con los que cuenta la Cámara para lograr sus objetivos en los diferentes mercados. Tras la positiva acogida que ha tenido esta iniciativa empresarial en los últimos meses, el Área de Comercio Exterior redoblará su apuesta por un servicio que no necesita de provisión de fondos por parte de las empresas, evita acciones de alto coste en terceros países y trabaja a éxito; es decir, no tiene coste si no se logra recobrar la deuda.



El jefe del Área de Comercio Exterior de la Cámara, Juan José Martínez, recuerda que “los impagos internacionales conllevan una dificultad extra para las empresas, puesto que a los ya habituales problemas de comunicación entre las partes, al desconocimiento de la legislación o la contratación de juristas en destino se suma el coste económico y de tiempo que requiere de las empresas acreedoras”. “Este servicio de la Cámara –subraya Martínez- cuenta con agentes locales especializados, con la ventaja añadida de que la empresa no tendrá que realizar desembolso económico alguno si el expediente no finaliza satisfactoriamente”.



El proceso se inicia, tal como recuerda Martínez, con la entrega a la Cámara de la documentación acreditativa de la deuda. Desde este momento los técnicos comienzan a trabajar en cada uno de los casos y ponen los expedientes en manos de una red de agentes en destino, contactando con el deudor e iniciando las negociaciones. Solo si el resultado es positivo, la Cámara recibiría un porcentaje del importe recobrado, ha subrayado el responsable del Área de Comercio Exterior.