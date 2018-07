Benlloch quiere una prorroga del Plan Confianza

El equipo de gobierno ha visto problemas en proyectos de deporte y cultura englobados en el Plan confianza, proyectos como el polideportivo de Melilla y el Museo de Semana Santa del convento de las dominicas. Como problemas, Benlloch comenta que el polideportivo no dispondrá de aparcamiento de autobuses, y estará muy cerca de las casas, cosa que podrá crear problemas. En cuanto al Museo de Semana Santa que se situaría en el Convento de las dominicas, el alcalde ha puntualizado que el espacio necesita una remodelación, pero ha hablado con la empresa encargada y les ha dicho que creen un espacio polifuncional, y no uno únicamente destinado a la Semana Santa.

Por esto, el equipo de gobierno se esta planteando una redistribución del dinero del Plan Confianza, donde, por ejemplo se reubicaría la piscina del Termet, ya que según afirma Benlloch, un informe de técnicos dice que provoca problemas estéticos, y dará problemas en la filtración del agua y el mantenimiento.



Pero según explica Benlloch, estos cambios en los proyectos suponen un problema, ya que el Plan Confianza tiene unos plazos que no podrían ser cumplidos con esta remodelación de los proyectos. Para modificar este problema utilizará su posición en les Corts de Secretario de la Comisión de la Administración Local para conseguir una prorroga de los plazos. Estos plazos que quiere modificar son la limitación de que los proyectos no se pueden modificar después del 1 de enero de 2011, y la limitación de que todas las obras del Plan Confianza deben finalizarse antes del 1 de enero de 2012, plazos imposibles con estas modificaciones.



Esta acción viene, según afirma el alcalde de la pasividad del Consell respecto a la reunión con Joaquim Borrás que se hizo el 15 de julio, y de la no respuesta a carta dirigida a Rafael Ripoll, Secretario Autonómico de Deportes, que ser envió el 4 de agosto.