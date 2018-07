El aumento del número de visitantes refuerza el éxito de Cevisama

El último día de Cevisama y los pasillos continúan repletos de compradores. La 32ª edición del Salón Internacional de Cerámica para Arquitectura, Equipamiento de Baño y Cocina, Piedra Natural, Materias Primas, Emaltes y Colores, Fritas y Maquinaria está siendo “un auténtico éxito”, en palabras de la directora del certamen, Carmen Álvarez.



“Estamos más que satisfechos, no solo por la cantidad de compradores sino también porque son profesionales de calidad, con elevado poder de compra, prescriptores y promotores de proyectos que están llegando de todo el mundo para comprobar la calidad y competitividad del producto español”, asegura Álvarez.



El presidente de Cevisama, Armando Ibáñez, ha sido rotundo: “esto no se lo esperaba nadie, hemos superado las perspectivas más optimistas”. Según Ibáñez, “todavía no disponemos del balance definitivo, y falta por contabilizar el día de hoy, pero vamos a tener un aumento de visitantes en Cevisama muy superior al 20% respecto a 2013, cuando recibimos a más de 61.000 profesionales”. Además, el presidente del certamen se muestra convencido de que el registro de compradores internacionales va a ser “excelente”.



Respecto a las procedencias, los responsables de Cevisama destacan la notable presencia de compradores de mercados tradicionales europeos “que parece que están remontando”, así como la asistencia a Cevisama de compradores rusos, del norte de África y el mundo árabe.



Los expositores confirman también estas buenas sensaciones. En general, sostienen que la afluencia de profesionales internacionales ha sido masiva, muy superior a las convocatorias precedentes, pero algunos subrayan también que se está empezando a hacer negocio en el mercado nacional y se muestran esperanzados en que esta edición marque el cambio de ciclo.



“Se ha vuelto a vender en Cevisama en el mercado nacional y eso hacía años que no pasaba”, señala el director comercial de Vives, Juan Ramón Ruipérez. Una sensación en la que coinciden desde Natucer, cuyos responsables recalcan que el comprador nacional “empieza a moverse, empieza a perder el miedo”.



Otra constante en las valoraciones que hacen este año los expositores es la gran cantidad de prescriptores vinculados al interiorismo y los grandes proyectos que han visitado Cevisama.



Al respecto, el director comercial de Vives confirma la notable afluencia de interioristas a su stand. A su juicio, “seguro que en ello ha influido la coincidencia con la feria Hábitat, no sé en qué proporción, pero le puedo decir que en algunos casos incluso nos han dicho expresamente que eran visitantes de Hábitat que querían conocer también nuestro producto”.



En el mismo sentido se pronuncian desde Aparici: “Estamos contentos en general. Hemos tenido muchos extranjeros, algo más de afluencia de compradores nacionales y muchos más interioristas que en otras ediciones, lo que nos hace pensar que la coincidencia con Hábitat ha ayudado a atraer ese perfil”, apunta Víctor Alfaro, responsable de marketing de esta firma.



Desde Grespania coinciden en que ha sido una buena edición: “pese a que la gran afluencia de compradores ha supuesto algún problema en los accesos a la feria, nuestra valoración general es muy positiva”, mantienen.



Para el presidente de Ascer, Isidro Zarzoso, “hay que esperar a los datos definitivos para hacer un análisis serio, pero desde luego la sensación es buena y los expositores están en general muy contentos”.



Cevisama cierra hoy, a las siete de la tarde, su 32ª edición. Una edición marcada por la coincidencia con otros certámenes referentes de Feria Valencia con los que comparte muchas sinergias –Feria Hábitat Valencia, Fimma y Maderalia-. En su próxima reunión, el comité organizador del certamen analizará detenidamente y con datos en la mano todo lo relativo a esta edición. La siguiente cita ya tiene fechas: del 10 al 13 de febrero de 2015.