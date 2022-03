CON LORENA PARDO

Ecuador de la Magdalena de la resistencia, el tiempo no ensombrece la recaudación de bares, restaurantes y colectivos festeros que aseguran estar a un 80% de su capacidad.

Fiestas de la Magdalena con contratiempos y con críticas a su organización. El PP insiste en que no hay nadie al mando y decisiones, como suspender el Pregó no fueron acertadas. Hoy preocupación por la economía mundial y como no, por la previsión del tiempo.