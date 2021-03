NOTICIAS MEDIODÍA CASTELLÓN (23/03/2021)

Astrazéneca se administrarán también para los mayores de 55 y hasta los 65 años

La vacunación con este laboratorio comienza mañana no sin la desconfianza de los colectivos que la reciben. El sindicato AMPE denuncia que en el proceso la consellería de Educación no respeta la ley de protección de datos y recuerda que vacunarse o no es voluntario. Hoy vuelta a la presencialidad en el pleno de la diputación y visita de la presidenta autonómica del PP que exige la apertura de los 4 centros de salud que se cerraron en la capital de La Plana por la pandemia.