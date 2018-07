Aerocas y Lavalín firmarán, en breve, el contrato de gestión y mantenimiento del aeropuerto de Castellón

Así, avala las decisiones del órgano técnico de valoración, confirma la legitimidad del concurso, desestima las pretensiones de Gesnaer y alza expresamente la suspensión acordada según el artículo 47.4 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, según ha informado el Consell en un comunicado.



Contra esta resolución del Tribunal no caben más recursos en la vía administrativa, lo que abre las puertas a la firma, en el plazo más breve posible, del contrato entre Aerocas y SNC-Lavalin, para la culminación del proceso de apertura del aeropuerto de Castellón.

La resolución del Tribunal se fundamenta en esencia en la falta de legitimación de Gesnaer para cuestionar la exclusión de su oferta -presentada en conjunto con otras tres empresas- y la adjudicación a favor de SNC-Lavalin.



Esa falta de legitimación la aprecia el Tribunal a la vista de las manifestaciones de Marina D'Or --una de las empresas integrantes de la agrupación de empresas-- expresadas tanto ante Aerocas como ante el propio Tribunal, en el sentido de que acata de forma definitiva el acuerdo de adjudicación realizado por el órgano de contratación a favor de SNC-Lavalin. Es decir, para el Tribunal, resulta indubitado que Marina D'Or no apoya el recurso especial formulado por Gesnaer.



Según el Consell, esta decisión no hace sino poner de relieve que Gesnaer por sí sola no cumplía los requisitos establecidos en el Pliego, razón por la cual tuvo que promover una agrupación de empresas para dar cumplimiento a los mismos y, en particular, acudir a Marina D'Or que era el socio que le otorgaba la solvencia económica precisa para licitar.



A la vista de todo ello, la Generalitat considera que es correcta, rigurosa y conforme a Ley la decisión adoptada por Aerocas de adjudicar el concurso a la mejor oferta, presentada por una de las primeras empresas de Europa en la gestión privada de aeropuertos, como es SNC-Lavalin, que se encargará de la gestión del aeropuerto de Castellón durante los próximos 20 años.