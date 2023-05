STM en Ford Almussafes denuncia tácticas que obligan a los trabajadores a acogerse a las bajas incentivadas

El sindicato STM ha convocado esta mañana una rueda de prensa en la que va a exponer cuestiones contras las que se posiciona respecto el ERE de Ford Almussafes. Documento que no respaldó fundamentalmente porque no se garantizaba que no hubiese ni una sola salida traumática.

El portavoz de STM en la factoría ribereña, ha lamentado que el tiempo les está dando la razón, y lo que están viendo, en su opinión, que se está utilizando tácticas para que la gente se vea obligada a acogerse a las bajas incentivadas (mucho más baratas que las "prejubilaciones").

A esto, STM denuncia que están sintiendo una persecución sindical, que por ejemplo, se concreta en que en los últimos 3-4 meses tienen 4 delegados expedientados y a dos afiliadas se les ha abierto un expediente por falta muy grave.

Por ello, los servicios jurídicos de STM determinarán las denuncian que se presentarán tanto la Inspección como en los tribunales. Mañana miércoles se realizará una concentración ante las instalaciones de Ford Almussafes junto a fuerzas políticas y otras sindicales para denunciar estos abusos.