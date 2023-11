La Unió pide a los eurodiputados que voten en contra del reglamento sobre fitosanitarios

LA UNIÓ ha pedido a los eurodiputados españoles que voten hoy en contra del reglamento sobre fitosanitarios que pasa por el Parlamento Europeo y que prevé una reducción a la mitad de estos en el año 2030, sin ningún tipo de alternativas viables para los agricultores.

Para el sindicato agrario es contradictorio que se quiera limitar el uso de estos productos pero que no se haga nada por evitar las importaciones con materias activas prohibidas.

En este sentido, como último ejemplo Estados Unidos ha vuelto a autorizar el uso del clorpirifos prohibido en la UE desde 2020, por lo que, a juicio de Carles Peris, secretario general de la Unió Llauradora, “las autoridades europeas deberían revisar el informe contrario a su autorización emitido en su momento por la EFSA para no perder competitividad con los productores de terceros países o bien prohibir las importaciones con productos tratados con esa materia activa. Los productores y consumidores europeos nos merecemos el mismo trato". Peris reclama de este modo coherencia porque los datos de interceptaciones en fronteras de la UE con productos que contenían clorpirifos son “demoledores y no podemos continuar con esa disparidad de criterios en algo tan importante como es el uso adecuado de fitosanitarios”.

La organización denuncia que las administraciones ponen como objetivo de la nueva política agraria la sostenibilidad y la soberanía alimentaria, con la reducción del 50% de fitosanitarios en el año 2030, pero sin tener en cuenta la existencia o no de alternativas de métodos de control no químico. Por lo que el sector productor se queda sin herramientas efectivas para combatir las plagas o malas hierbas.