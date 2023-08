La UNIÓ alerta de la presencia de una nueva especie de mosca blanca

LA UNIÓ ha informado de la presencia en el sur de Francia de una nueva especie de mosca blanca, que afecta a más de 100 especies vegetales, entre ellas la de cítricos y que actúa con una gran voracidad. Desde la organización se ha solicitado tanto a la Conselleria como al Ministerio de Agricultura que actúen para evitar que la plaga entre en territorio español.

Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ ha explicado que la nueva plaga de cuarentena de la mosca blanca espinosa afecta sobre todo al cultivo de todas las variedades de cítricos pero también a la viña, caqui y peral, además de ornamentales como por ejemplo el rosal. Por ello piden responsabilidad patrimonial al Ministerio de Agricultura ya que si no se evita esta plaga, supondría un sobrecoste para los productores que no pueden asumir y sobre la cual no tienen responsabilidad.