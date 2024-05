Las suelta de aguas marca el inicio de la siembra del arroz con unas condiciones óptimas

La localidad de Sueca ha celebrado ya su tradicional de suelta de aguas, que da comienzo a la siembra del arroz. Del mismo modo se ha realizado en Cullera o en la Sèquia dels Quatre pobles.

Este año con unas condiciones climática muy buenas, según ha explicado Nando Durá, desde la Unió LLauradora.

Para Durá, se inicia así la campaña con ilusión, aunque con la incertidumbre de si tras la siega se conseguirán precios justos. Algo que este año ha generado gran polémica, por las importaciones de terceros países y su compra por parte de las industrias arroceras, pero que, finalmente, se ha superado consiguiendo vender todo el arroz que quedaba en los graneros de la comarca.

Ya que hablamos de Arroz, AVA-ASAJA ha denunciado que el gobierno español haya prohibido el uso de un herbicida para este cultivo que sí autorizan Italia y Portugal.

Para el sindicato agrario es inaudito que nuestro Gobierno legisle por ideología pseudoecologista ya que, al restar competitividad al sector, encarece los alimentos y acelera el abandono”.

El responsable de la sectorial del arroz, José Pascual Fortea, ha incidido en que no tiene sentido que otros países puedan usar estas materias para eliminar las malas hierbas, cuando no son perjudiciales para el arroz. Además, Fortea ha explicado que si no se alternan los herbicidas las plantas se hacen resistentes y dejan de ser eficaces, con lo que la presencia de las malas hierbas perjudica el crecimiento del arroz.