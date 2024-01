Sanidad aboga por cumplir algunas de las reivindicaciones del personal laboral de La Ribera si no se judicializa el incumplimiento del acuerdo

La Conselleria de Sanidad ha propuesto al Comité de Empresa del Departamento de Salud de La Ribera cumplir algunas de las reivindicaciones del acuerdo de fin de huelga, siempre y cuando, no se judicialice el incumplimiento de este documento.

Así se lo ha trasladado el Conseller de Sanidad, Marciano Gómez, a los representantes del personal laboral de La Ribera en una reunión que ha evitado una concentración del Comité de Empresa ante el Palau de la Generalitat.

Gómez ha incidido en que no se ha cumplido con el acuerdo porque era nulo de pleno derecho al no contar con todos los informes preceptivos para ser validado. Pese a ello, el presidente del Comité, Enrique Martínez, ha explicado que el conseller ha propuesto, al no disponer de consignación presupuestaria para poder cumplir el acuerdo, estudiar algunas de sus reivindicaciones y establecer un calendario de reuniones para seguir avanzando en los derechos laborales del personal laboral del Departamento de Salud de La Ribera.

Así, la reunión ha finalizado sin un acuerdo a la espera del informe de la abogacía que determine si el acuerdo es legal, o no, y de la respuesta de los representantes de los trabajadores a la Conselleria.