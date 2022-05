Psoe y Compromís votan en contra de eliminar la tasa turística

El Partido Popular de Carcaixent ha denunciado que el gobierno local, formado por Compromis y PSOE, han votado en contra de la propuesta presentada por los populares en la que pedían eliminar la tasa turística aprobada por el gobierno del Botànic.

La concejal del PP, Carolina Albiñana, ha lamentado que no se apoye esta propuesta que busca no cargar con más impuestos a las empresas turísticas, a pesar de que el alcalde de Carcaixent haya confirmado que no se va a aplicar esta tasa en la localidad.

Al respecto, el alcalde, Paco Salom, considera que este debate no tiene sentido en Carcaixent, que la tasa se tiene que analizar según las características de cada municipio por lo que acusa a los populares de ser poco rigurosos.