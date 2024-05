La familia de un joven de Alzira pide ayuda para sufragar los gastos hospitalarios tras sufrir un paro cardíaco en su luna de miel en México

La familia de Adrián Fernández, un vecino de Alzira que está ingresado en estado crítico en un hospital de México, ha iniciado una campaña de recogida de fondos que les ayude a sufragar su estancia hospitalaria, tras comunicar la compañía de seguros que ya no puede hacerse cargo de los gastos.

Adrián disfrutaba, junto a su mujer Sofia y su hijo de 7 años, de un viaje de novios en el país cuando sufrió una parada cardiorrespiratoria.

Marta Parada, la portavoz de la familia, ha confirmado a Onda Cero que el seguro de viaje que contrató la pareja les ha cubierto los 3 primeros días y ahora deben de hacer frente a una factura de 8 mil euros al día para mantenerlo con vida, algo que no pueden asumir, por eso han pedido ayuda incluso al Consulado.

La situación médica de Adrián es muy complicada ya que como ha confirmado su familia tiene el 80% de los pulmones encharcados lo que de momento hace inviable que pueda ser trasladado a España en un avión medicalizado.

Desde el Ayuntamiento de Alzira, el alcalde Alfons Domínguez, está colaborando con la familia en todo aquello que necesiten y está pidiendo la colaboración de la Delegación de Gobierno para intentar resolver el problema.

Las donaciones se pueden hacer a la cuenta corriente de la familia: 𝐄𝐒𝟔𝟏 𝟎𝟎𝟖𝟏 𝟎𝟐𝟒𝟗𝟐𝟗𝟎𝟎𝟎𝟐𝟏𝟒𝟗𝟖𝟐𝟑

Esta es la carta que ha escrito su mujer, Sofía Parada:

Adrián Fernández Poveda, ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE EN CANCUN

Soy Sofía Parada Vayá. Me encontraba de viaje de novios con mi marido y mi hijo de 7 años en Santo Domingo y ahora sufrimos un autentico calvario desde el pasado 5 de mayo. No solo está en coma inducido tras un ahogamiento por paro cardíaco, producido seguramente por un corte de digestión dentro de la piscina del hotel, sino que ahora el seguro de viajes no se quiere hacer cargo de los gastos de hospitalización, ya que son muy elevados y se ha superado el máximo permitido según la póliza en apenas 2 días.

Adrián tuvo que ser asistido tras ahogamiento por el personal del hotel siendo trasladado de urgencia al hospital mas cercano.

Una vez allí consiguieron reanimar sus constantes vitales, pero seguía sin conocimiento y tuvieron que desplazarlo nuevamente a otro hospital con mas recursos médicos dada la gravedad que presentaba.

A día de hoy Adrián sigue en coma , se encuentra en fase crítica.

La embajada española está al corriente de todo, pero nos trasladan que no pueden hacer nada mas allá de facilitar información, pero no pueden repatriarlo para ser ingresado en un hospital español como si ha sido en un caso similar en Tailandia, ni tampoco pueden cubrir los gastos de hospitalización que rondan los 8000 euros día, una auténtica barbaridad. Esto supone otro problema para nosotros.

Necesitamos difundir al máximo posible la noticia, que se haga viral nuestra situación tan complicada que estamos pasando.

Nuestra familia y amigos están realizando una colecta para ayudarnos a afrontar todos estos pagos, donde todo el que quiera ayudar, cualquier donativo por pequeño que sea nos es de gran ayuda.

Necesitamos despertar de esta pesadilla y que podamos volver a casa los 3, pero sobre todo que Adrián se recupere.

Nos pueden ayudar en esta cuenta y seguir el caso a través de redes sociales y medios de comunicación.

Necesitamos tu ayuda por favor!!

Por favor difundir.