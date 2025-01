El Conseller garantiza la continuidad del resto de servicios en el Hospital de la Ribera y apuesta por la radioterapia oncológica

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha reiterado que no se eliminarán más servicios del Hospital de la Ribera, pese a la reciente decisión de trasladar las cirugías cardíacas al Hospital General. Gómez afirmó que "no se va a quitar de este centro ninguna otra especialidad de alta complejidad", asegurando que no hay motivos para alarmarse.

Así se ha pronunciado en su visita al servicio de radioterapia del centro para conocer la nueva tecnología oncológica incorporada y para la inauguración del tercer acelerador lineal de este centro hospitalario que, junto a otros dos, complementa el acto de la seguridad y la calidad de las prácticas avanzadas y modernas de la terapia radioterápica.

Esto ha supuesto una inversión de 4 millones 700 mil euros cofinanciados por el Plan INVEAT y la propia Conselleria de Sanidad. En esta línea, el conseller anunció nuevas inversiones para modernizar el hospital, incluyendo la construcción de un Centro Oncohematológico de Día que ampliará el servicio de oncología y que ya está en fase de licitación.

Según Gómez, se pretende convertir al Hospital de la Ribera en un referente en radioterapia oncológica.