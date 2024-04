Compromís per Sueca denuncia que se gaste un millón de euros en la creación de un Museo mientras sigue sin acabarse el Centro de Día de Personas Mayores

En clave política, Compromís per Sueca denuncia que el gobierno local, de PSPV- PSOE y Sueca per Davant no aporte soluciones ante la posibilidad de que el gobierno autonómico de la Generalitat no acabe de financiar los 600 mil euros necesarios para concluir las obras del Centro de Dia para Personas Mayores de Sueca.

En este sentido, la portavoz de los nacionalistas, Pilar Moncho, incide en que el ejecutivo de Dimas Vázquez, a su juicio, ha gastado en pólvora de rey un millón de euros para hacer en el antiguo edificio de Correos un museo.

Moncho ha recordado que cuando Compromís estaba al frente del gobierno local inició los trámites legales para recuperar el solar del edificio de Correos, puesto que se construyó en terrenos cedidos por el Ayuntamiento, que al cesar la actividad allí, hubiesen podido ser recuperados. Pese a ello, con el cambio de ejecutivo en las elecciones de 2019, el alcalde, Dimas Vázquez , optó por no seguir esa vía legal y comprarlo por 400 mil euros.