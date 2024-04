Compromís per Sueca acusa al gobierno local del PSOE y Sueca per Davant, de no cumplir con la ley de contratos de 2017 y adjudicar a dedo servicios para la ciudad. En concreto, y según inciden, ha indicado el interventor del Ayuntamiento existen facturas con reparo relacionadas con actividades navideñas de 2023.

La portavoz de los nacionalistas, Pilar Moncho, acusa al gobierno local que fraccionar la contratación en facturas pequeñas, contraviniendo la ley, para adjudicar estos servicios a dedo.