El PP de Alzira solicita que se declare Zona Catastrófica en la Barraca de Aguas Vivas

El Partido Popular de Alzira ha solicitado la declaración de Zona Catastrófica en la Barraca de Aguas Vivas por la granizada del pasado 21 de junio, que dejó cultivos destrozados y numerosos daños en muchas casas e instalaciones de la zona.

Para Álvaro Peris, del PP, ya han pasado bastantes días como para que el gobierno local inicie, al menos, el trámite de solicitud de zona catastrófica, algo sin lo que los perjudicados no podrán percibir indemnización alguna por parte de compañías aseguradoras si no cuentan con esas coberturas.

El PP ha insistido en que algunos vecinos de La Barraca han visto sus cultivos destrozados y numerosos daños en muchas casas e instalaciones de la zona. Con un informe de evaluación, si no se solicita la declaración de zona catastrófica, estas personas no se van a poder acoger a ningún tipo de ayuda, los que puedan percibir indemnización por parte de compañías aseguradoras aun podrán cobrar algo pero, los que no tengan un seguro con esas coberturas, no van a percibir ni un solo euro para reparar los daños que causó el granizo.

Por todo ello el Partido Popular Alzira, solicita al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alzira y en concreto al concejal de agricultura, Enrique Montalvá, que haga los trámites oportunos para solicitar la declaración de zona catastrófica para la Barraca de Aguas Vivas que también forma parte de Alzira.