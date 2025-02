Més Algemesi propone habilitar tres edificios a modo de centros locales de emergencias

Según Més Algemesí, una de las claras conclusiones que podemos sacar del 29 de octubre es que Algemesí no estaba preparado para atender situaciones graves de emergencia, por eso, desde Més Algemesí se ha presentado una moción para mejorar la respuesta municipal en casos de emergencia. Una de las cosas que nos grita mucho la atención es que el edificio de la Policía Local se quedara en pocos minutos sin energía. En el último pleno el concejal de Seguridad Ciudadana explicó cómo los policías atenían las gritadas alumbrados por las linternas que tenían y que se agotaban, porque el sistema de generación de emergencia falló. Otros edificios, como el propio Ayuntamiento, también tuvieron problemas de energía, o la Sala Rex, donde se quedó atrapado el equipo de gobierno y donde se pretendía evacuar al Arrabal, no tenía sistema propio de comunicación con el exterior. Evidentemente si la administración local no está muy preparada para atender emergencias, no las podrán atender.

Es por eso que en la moción proponen que, al menos tres edificios municipales estén dotados con una infraestructura mínima para poder funcionar como Centro Local de Emergencias. Estos tres edificios deben de estar dotados con sistemas autónomos de generación eléctrica ubicados en zonas no inundables de los edificios, revisados anualmente o semestralmente.

Así mismo, estos edificios deberían de tener siempre una equipación mínima para atender emergencias. En concreto tienen que poder disponer de ordenadores con conexión tanto de cable como por telefonía móvil que permita mantener contacto con el exterior y, especialmente, con los servicios de emergencia autonómicos y estatales. Igualmente todos estos edificios se los tendría que dotar de antenas de comunicación por radiofrecuencia para que en caso de caída de la red de telefonía móvil y fija, puedan contactar con los mencionado servicios.

La propuesta es que sean mínimo tres, entre ellos obligatoriamente el de la Policía Local, pero lo ideal es que fueran cinco o la mayoría de edificios municipal. Los otros dos -o más- habría que escogerlos entre el Ayuntamiento, Centro Polivalente, Sala Rex, Polideportivo, Edificio Social del Carrascalet... Este último se propone por el hecho que, al ser la única parte claramente no inundable de la población, en caso de inutilización del resto de edificios, en él se podría establecer un Puesto de Mando Avanzado si en los otros no fuera posible.

También hay que tener en cuenta que en caso otras catástrofes, como por ejemplo terremotos, es conveniente que los edificios con esta dotación mínima estén dispersados por el pueblo, para siempre poder recurrir a uno u otro.

Por otro lado, y dado que hay que reponer gran parte del parque móvil, al menos uno o dos vehículos a incorporar tendrían que ser del tipo 4x4 para poder actuar en situaciones de inundaciones.

Igualmente, Més Algemesí, propone que en el plazo de un año se revisen, mejoren y actualizan los diferentes planes de emergencias que tenemos aprobados o en fase de exposición pública, tanto el general, como el de inundaciones, sísmico, incendios... En ellos hay que hacer énfasis y detallar tanto como se tiene que informar y alertar a la población, como quien tiene que hacerlo. Ahí también habría que establecer claramente qué persona o personas tienen que ser las responsables de estar atendiendo, procesando y coordinando la información que llegue de los servicios autonómicos o estatales de emergencia, persona o equipo de personas que deberían de ser las que estuvieron en los edificios antes mencionados.

Para Més Algemesí, tanto la falta de coordinación con el exterior y como el hecho de no haber avisado en la población que evacuaron las plantas bajas han sido las causas por las cuales se maximizaron, y no minimizaron, las consecuencias de la riada del 29 de octubre.