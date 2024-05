Mari Carme Tormos presenta este jueves en Algemesí su nuevo libro

“Rondalles, amors i entrepans gourmets” es el nuevo libro de Reclam Editorial, escrito por M. Carme Tormos, de Algemesí. La escritora trabaja la transversalidad de áreas como las lenguas, las matemáticas, los valores, el conocimiento de medio o las ciencias naturales, con el objetivo de convertirse en una herramienta útil en cualquier aula. Con una obra, además, muy amena que versa sobre los combates internos del protagonista, entre el corderó y el mal, con unos valores aprendidos por la familia que entran en confrontación con las tendencias que llevan la fama y la popularidad. Lo llevarán a elegir entre sus propias convicciones o las cesiones ante la presión de la sociedad. El libro se convierte en una herramienta de gran utilidad para trabajar la comprensión lectora, el vocabulario, la ortografía, la aritmética, las coordenadas, el respeto, la tolerancia, la igualdad, la cura del medio ambiente o la cultura y las tradiciones.

M. Carme Tormos, nacida en Francia pero residente en Algemesí desde pequeña, es diplomada en magisterio en Educación Musical en Alicante y docente en la escuela pública desde 1996. Actualmente trabaja en Algemesí. Persona dinámica que compagina el tiempo para la familia, el tenis, la escuela de idiomas y la música. Toca el clarinete en la banda sinfónica Santa Cecília de Algemesí.

Sobre el libro, explica: “El objetivo es acercar a los jóvenes a nuestra cultura y tradiciones y hacerlos tomar conciencia de la importancia de cuidar las personas que estimamos, puesto que no los tendremos por siempre jamás a nuestro lado. Además, el libro trata temas próximos a los sentimientos y emociones de los adolescentes y mi inquietud es mostrarlos que todo problema tiene una solución y que siempre pueden pedir ayuda a la gente que los rodea, por grave que sea el problema. Con la animación lectora, quiero sensibilizarlos sobre la importancia de no contribuir al acoso y de no callar ante las injusticias. La denuncia y el apoyo a las víctimas ayudará a cambiar las cosas. Los jóvenes tienen la clave para hacer este cambio y no formar parte del problema”.

La presentación será este jueves, 16 de mayo, a las 19.30 h. en la Biblioteca de Algemesí y tendrá una componente solidaria para ayudar a sufragar los gastos de Adrián, ingresado en un hospital de México.