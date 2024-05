La justicia archiva definitivamente la causa de Units contra la ex alcaldesa y el presidente del PP de Carcaixent

Los tres magistrados de la Audiencia han archivado de manera definitiva la causa contra Lola Botella y Salvador Ferrer, poniendo fin a un prolongado proceso judicial que se ha extendido por más de una década. Esta decisión marca el cierre de una persecución judicial que ha afectado a diversos políticos y funcionarios de Carcaixent, impulsado por la dirigente de Units per Carcaixent, Ana Calatayud.

La líder de Units per Carcaixent no solo ha actuado contra el que fuera candidato del Partido Popular en las elecciones de 2015 y 2019 por Carcaixent, sino que, en 2009, Calatayud denunció al entonces interventor del Ayuntamiento, que fue absuelto tras otro calvario judicial. Calatayud también presentó acusaciones contra el arquitecto municipal, contra el anterior alcalde Paco Salom, contra un funcionario de la brigada, y contra Lola Botella, quien fue alcaldesa de Carcaixent entre 1998 y 2015 y que ha fallecido imputada sin poder ver el resultado final de su absolución. Con este último desenlace, Ana Calatayud ha perdido todos los procedimientos legales que ha interpuesto contra figuras políticas y funcionarios a lo largo de los años. "Destruir, no es construir, como tampoco denunciar significa tener la razón”, ha afirmado Ferrer en alusión a la resolución judicial, “pero, a pesar de haberse demostrado la inocencia en todos estos procedimientos, ¿quién devolverá a todas estas personas el tiempo, el prestigio y, sobre todo, la salud perdidas?".

"Tras 11 años de procesos judiciales y tres archivos en primera instancia en los que Calatayud insistía en recurrir, la Audiencia y el fiscal han determinado la nulidad de las actuaciones y reconocido el error en la imputación contra Salvador Ferrer, otra de las muchas víctimas de estas denuncias carentes de fundamento a expensas de las resoluciones judiciales", ha concluido Ferrer.