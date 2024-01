Esos inútiles christmas que no echaré de menos

Queridos amigos, dicen que año nuevo, vida nueva, pero ya se sabe: más de lo mismo. En realidad, la vida no cambia cuando lo marca un calendario. La vida cambia cuando suceden cosas, cuando muere alguien, cuando nace alguien, cuando cambiamos de empleo, enfermamos, viajamos e infinitas cosas más. Esto es algo que sabemos, pero como somos seres gregarios y de costumbres borreguiles nos adaptamos a la masa social y repetimos esas conversaciones del tiempo en un ascensor, pero por Navidad y Año Nuevo: ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Que el próximo año todo vaya mejor!

Durante las últimas semanas, quien más y quien menos habrá recibido cientos de felicitaciones protocolarias, vacías y hasta a veces absurdas. Al fin y al cabo, se trata de la correcta adaptación a la superficialidad social: Hay que cumplir y cumplimos con un envío masivo de WhatsApps que no cuestan nada. Antes la gente ponía su interés y cumplía la tradición con algo más de esmero enviándote aquella tarjeta navideña personalizada. Se tomaban su tiempo e intentaban pensar en ti. Hoy no. Hoy nos subimos al carro del mundo y ¡ala!, a repartir “bienquedas”, como esos “¡Feliz cumpleaños!” o los inútiles “te acompaño en el sentimiento” y tantas otras bobadas más.

A mí me dice mucho del comportamiento social en que vivimos. Me hace reflexionar sobre la pátina de apariencia que cubre nuestro mundo y cómo valoro a aquellas personas que se esfuerzan en no pertenecer a la mediocridad del montón. Esos son los mensajes que me gusta recibir y que, por supuesto, no siempre tienen que llegar en fechas señaladas, sino cuando son necesarios. Tengo a mi alrededor de esas personitas que se esfuerzan en escribirte algo, en pensar en ti e intentan demostrarte a su manera que “tú si que vales” en sus vidas. Son ese tipo de seres verdaderamente generosos, que les importa bien poco las redes sociales y el qué dirán.

Por todos ellos van estas palabras de hoy, por los que no se rinden a la avalancha del mundo y se esfuerzan por encontrarle sentido a las cosas.

Buena semana a todos, amigos.