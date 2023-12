Amics del Cohet de Sueca reivindica el Record Guiness de la traca kilométrica en línea

La Asociación Cultural Amics del Cohet y Ricardo Caballer, maestro coeter de la empresa RICASA, con el apoyo del Ayuntamiento de Sueca, quieren enviar este comunicado para mostrar su malestar ante parte del contenido de un programa del canal público autonómico emitido el pasado 10 de noviembre. En este, se realizó una entrevista a un representante de la pirotecnia Crespo a la cual se atribuye, junto en la población de Alzira, el RÉCORD GUINNESS de la traca más larga disparada en línea.

Según Juan Antonio Llopis Sisternes, ex presidente, "desconocemos los motivos por los cuales se faltó a la verdad puesto que esta afirmación es totalmente falsa. Nos habría gustado que se hubiera realizado una labor de investigación y contrastación de datos. En el mismo programa no se mostró ni una sola imagen que avalara el que se estaba diciendo (de la traca quemándose, por ejemplo), porque los organizadores y el coeter saben que no salió bien. Tampoco enseñaron imágenes del certificado del Récord Guinness, porque no se les ha reconocido oficialmente ningún récord.

Nos gustaría que, de una vez, se dejara de engañar a la gente con afirmaciones falsas. No por contarla muchas veces se convertirá en verdad. Si es cierto lo que dicen, les emplazamos a que enseñen el certificado del Récord Guinness, el mismo que tenemos en Sueca, donde sí que podemos presumir de haberlo conseguido, y con pruebas.

Si realmente tienen ese certificado, nosotros seremos los primeros en felicitarlos. Mientras no lo enseñen, el RÉCORD es de Amics del Cohet, de Ricardo Caballer y de todo el pueblo de Sueca que aquel 19 de Octubre de 2002, celebramos una gran fiesta para conmemorar el 50 aniversario de la coronación de nuestra patrona, la Virgen María de Sales."

Llopis Sisternes ha esatdo en Más de uno la Ribera.