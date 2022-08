CCOO denuncia el nulo interés de la Consellería de Sanidad para aprobar un nuevo Convenio en el Departamento de Salud de la Ribera

Tras cuatro años desde la reversión, el personal no funcionario del Departamento de Salud de la Ribera no aguanta más. Las discriminaciones son diarias y no entienden cómo siguen bajo el paraguas de un Convenio que se aprobó en 2015 por una empresa privada sin que se haya actualizado en ningún momento. Desde CCOO denuncian la nula voluntad de la Administración para llegar a acuerdos y ponen de manifiesto las claras diferencias que hay entre unos trabajadores y otros aunque trabajan codo con codo en todos los departamentos. Hemos abordado este asunto en el programa Más de uno La Ribera y, según Rosa Arenillas, delegada de personal de este sindicato, no se entiende que un mismo empleador tenga trabajadores con diferencias laborales tan evidentes, "parecemos de segunda clase" ha señalado, y reclama un nuevo convenio más justo y digno para el personal laboral a extinguir.