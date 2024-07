VOX Alicante aceptará lo que se decida desde Madrid en su apoyo al Partido Popular

Vox se reúne de urgencia esta tarde para decidir si rompe los acuerdos alcanzados con el Partido Popular a nivel nacional a raíz del apoyo popular al reparto de menores inmigrantes. A nivel local, aunque en el Ayuntamiento de Alicante PP y Vox no gobiernan en coalición, su apoyo al equipo de gobierno popular sí podría verse comprometido.

La portavoz de Vox en el consistorio, Carmen Robledillo, ha afirmado hoy que los efectos de la decisión adoptada por su formación a nivel nacional se dejarán sentir en Alicante al igual que en cualquier otro lugar donde su partido esté apoyando al PP.

Si bien, como decíamos, Vox no tiene concejalías ni participa en las decisiones del equipo de gobierno, sí que ha apoyado una importante mayoría de propuestas que el PP ha llevado a pleno. Aunque no todas. En la última sesión plenaria, la ultraderecha se unió a la oposición para crear una comisión delegada de pleno. Recordamos también que Alicante se quedó sin presupuestos en 2023 porque VOX no los apoyó. Sí votó a favor de los de este año a cambio de que se cumplieran una serie de condiciones