Vecindario por un Parque Central convoca a los vecinos a una plantación de árboles

La asociación Vecindario por un Parque Central ha hecho una llamada a los vecinos por donde discurrían las vías del tren para hacer una plantación de árboles en lo que se supone que algún día será el parque central.

El colectivo ha recordado que en junio de 2023, hace casi un año, y gracias a las alegaciones y las movilizaciones, consiguieron pasar de 35.000 metros de parque que estaban previstos a los 152.000 metros aprobados definitivamente.

No obstante, denuncian que "de nada vale que lo aprueben si no actúan". No entienden que no se haya publicado ya "el plan pormenorizado ni el concurso de ideas del parque". No ha habido más noticias sobre el tema y entienden que la causa es que han dejado de "hacer ruido".

Por eso, anuncian que van a seguir presionando y para ello piden la ayuda de los vecinos, como ya la hubo para aumentar el tamaño del futuro parque, o para conseguir los pasos peatonales. Todavía falta un trozo en Cesar Porcel.

Vecindario por un Parque Central también denuncia en su convocatoria que se quieren gastar 6,5 millones de euros en soterrar la rotonda de Gibeller "pero no son capaces de plantar y cuidar árboles, con la que tenemos encima". La cita es a las 11:00 de la mañana debajo del puente rojo el próximo domingo.