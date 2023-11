Torrecilla precupado por la falta de claridad ante la puerta del rival

El entrenador del Hércules, Rubén Torrecilla espera un partido a “cara de perro” contra el Saguntino (Domingo 26 a las 12:00 horas) que, de seguro, intentará romper su mala racha contra los blanquiazules. Para el partido de este find e semana no será fácil, decía Torrecilla, que se recupere a Candelas, que volverá a ser sustituido por Hugo, a quien Torrecillas ve muy bien. Candelas ha intentado incorporarse a los entrenamientos pero su lesión por contusión en las cervicales, se complicó con una inflamación y se ha mareado. Torrecilla ha manifestado que no someterá sus jugadores al estrés físico mientras no se encuentren en plena forma.

A Torrecilla también le preocupa que se repitan patrones que ha visto ya en más de un partido como que suban al marcador del rival goles conseguidos tras un saque de banda (lo que le sucedió en Terrssa y en Valencia) o de la falta de claridad que ha detectado ante la puerta rival. Así, Torrecilla decía no recordar "ninguna ocasión de gol del Alzira en el partido de la semana anterior salvo una", que fue, precisamente, la del gol, mientras que "nosotros creamos muchas situaciones pero no convertíamos en gol". De lo contrario, aseguraba, se podría haber obtenido una distancia mayor.