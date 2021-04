ALICANTE: COBRO IRREGULAR DE DIETAS

El Supremo rebaja las penas a los ex directivos de la CAM impuestas por la Audiencia de Alicante

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena pero rebaja las penas del ex director general y cuatro ex consejeros para que sean proporcionales con los nueve meses de prisión que mantiene para el ex presidente, Modesto Crespo

Juan Carlos Fresneda