Sabadell mantendrá en Alicante su marca propia tras rechazar la oferta de BBVA

El consejo de administración del Banco Sabadell rechazó la propuesta de absorción que había lanzado la semana pasada el BBVA, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El órgano de gobierno del Sabadell, que en 2020 ya había frustrado un primer intento del BBVA por integrar a la entidad, considera que la oferta no solicitada "infravalora significativamente" al banco y sus perspectivas de crecimiento como entidad independiente.

El Sabadell agrega a sus motivos para descartar la absorción la volatilidad de las acciones del banco que preside Carlos Torres en los últimos días, lo que genera una "incertidumbre adicional" sobre la propuesta, que ofrecía canjear un acción del BBVA por cada 4,83 del Sabadell. En solitario, el banco con sede operativa en Sant Cugat (Barcelona) y social en Alicante considera que generará un mayor valor para sus accionistas.

Una operación que no gustaba

La oferta que hizo BBVA a Sabadell la semana pasada despertó el recelo en el empresariado alicantino ante la posibilidad de que desapareciera la sede social ubicada en la avenida Oscar Espla, 37 y que heredó de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo. El mismo president de la Generalitat, Carlos Mazón, indicó que no le gustaba.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, alertó este lunes de que "para Alicante no es una buena noticia", ya que la fusión entre ambas entidades "puede significar que la sede del Sabadell, heredero de la CAM y por tanto de los valores vinculados al territorio, se pueda ir".

En este sentido, señaló que, en ocasiones, "las ventajas en estas fusiones son a costa de los puestos de trabajo, de la red de oficinas y, al final, también es a costa del propio usuario o cliente, que ve deteriorado el servicio que recibe". "A mí no me alegra esa fusión, a mí me preocupa que el Sabadell deje su sede social en Alicante y, por encima de eso, me preocupa una barbaridad y exijo que ni se toque la red de oficinas ni se pierda un solo puesto de trabajo", reclamó el alcalde alicantino.

La mayor fusión de 2020

La operación, que podía ser la mayor fusión bancaria en España desde la de CaixaBank y Bankia, en 2020, aspiraba a crear un gigante financiero con 986.924 millones de euros en activos, según datos del cierre del primer trimestre de 2024, y elevar al BBVA al tercer puesto de la banca europea, solo por detrás de BNP Paribas y Santander.

La propuesta financiera con la que BBVA sorprendió al mercado la pasada semana suponía una prima del 17 % respecto al cierre de los títulos de ambas entidades el martes, después de que se hiciera público el interés por iniciar conversaciones de cara a una posible fusión. Desde entonces, las acciones del Sabadell se revalorizaron en torno a 4,5 por ciento y las del BBVA retrocedieron cerca de un 3,3 por ciento.

Según los términos de la propuesta, los inversores del Sabadell conservarían en total un 16 por ciento de la entidad resultante, que mantendría la denominación social y la marca de BBVA, aunque conservaría también la opción de utilizar de manera conjunta ambas marcas en ciertas regiones y áreas de negocio.

BBVA calculaba que la absorción amplificaría la capacidad de la nueva entidad para facilitar crédito en 5.000 millones adicionales al año y aseguraba que se traduciría en una remuneración "creciente" para los accionistas.

Hace cerca de cuatro años, en el primer intento de fusión, el Sabadell tampoco aceptó el canje accionarial que tenía sobre la mesa, estrechamente ligado al reparto de poder en la entidad resultante.