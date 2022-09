Rechazadas las propuestas para el control del servicio de limpieza y el impulso a la movilidad sostenible en Alicante

Respecto a la petición de crear una comisión para fiscalizar el servicio de limpieza en la ciudad, cuya gestión recaerá previsiblemente a favor de la UTE integrada por FCC y PreZero antes de finalizar el año, el portavoz de Unides Podem-EUPV, Xavier López, ha indicado que el PP al frente del Ayuntamiento "no ha hecho nada" para mejorar la limpieza y ha defendido la puesta en marcha de esta comisión para que haya un "control directo" sobre la prestación por parte de vecinos y entidades.

"¿Qué ha hecho el PP para garantizar la limpieza de la ciudad? ¿Les parece que la limpieza en partidas rurales y barrios es suficiente?", ha preguntado López, quien ha afirmado, además, que al equipo de gobierno le tendrían que dar "un Goya a la mejor interpretación cada vez que se inventan una encuesta".

También ha asegurado que la "falta de responsabilidad" en la gestión por parte de PP y Cs ha provocado que diera "asco" pasear por las calles durante las fiestas de Fogueres, así como en verano y ha acusado al alclade, Luis Barcala, de "abandonar" a los festeros y a los vecinos "a su suerte". Por último, ha insistido en que la creación de esta comisión serviría para "dar voz a entidades sociales y vecinos de los barrios" con el objetivo de que "el concejal rinda cuenta de la gestión".

El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha señalado que "Alicante está sucia" y que "es lo que nos dicen los vecinos" y ha indicado que le "encanta" que haya rankings que digan que "somos de las ciudades más limpias de España, pero me gustaría, aún más, que fuera cierto".

"No nos tenga a todos como enemigos de este tema con esta comisión, queremos que la ciudad esté limpia", ha agregado Bellido, quien ha criticado que el equipo de gobierno no haya multado "debidamente" a las empresas por no cumplir el contrato.

Por su parte, el concejal del PSPV Raúl Ruiz ha defendido la propuesta y la inclusión de los vecinos en dicha comisión "aportan la transparencia que no tiene el Ayuntamiento con el tema de la limpieza". "Eso es lo que nos hace pensar que no tenemos ninguna confianza de que esto valga para nada pese a que compartimos el fondo del asunto", ha añadido.

Asimismo, ha pedido al edil responsable, el 'popular' Manuel Villar, que hable con los trabajadores: "No señalamos a nadie, ni a los trabajadores ni a los ciudadanos, porque no son los culpables de que tengamos una las ciudades más sucias de España", ha zanjado.

"MEMORIA SELECTIVA"

Por parte del equipo de gobierno, Villar (PP) ha señalado que la ciudad presentaba una estado "nefasto" en cuanto a limpieza cuando gobernaba el "tripartito" -PSPV, Guanyar y Compromís- y que "Alicante nunca estuvo tan sucia ni mal mantenida" como estuvo con el anterior gobierno de "izquierdas": "Siguen ustedes con la memoria selectiva".

En la misma línea, ha criticado que la oposición afirme que PP y Cs "nos inventamos encuestas", aunque sí ha reconocido que la ciudad "no está tan limpia como nos gustaría". No obstante, ha pedido a estos grupos que "lecciones las justas" pese a que "todo es mejorable".

"Nunca nadie como este equipo de gobierno le ha sacado tanto partido al contrato, ni a la plantilla, me parece muy triste su postura, cuando ustedes hablan en los bares yo hablo con los trabajadores", ha señalado.

Por último, ha recalcado que se siente "muy orgulloso de lo que hemos hecho" y ha lamentado que la oposición dijera que el nuevo pliego no era bueno "sin tener prudencia" cuando "aún no se lo habían leído": "Seguiremos mejorando, si ustedes están ahí en la oposición es por algo".

MOVILIDAD SOSTENIBLE

Posteriormente, se ha debatido y rechazado la segunda moción, esta vez, enfocada a la creación de una comisión para que el Ayuntamiento de Alicante impulse medidas respecto a la movilidad sostenible.

Los grupos UP, PSPV y Compromís han defendido que dicha propuesta "es justa y necesaria" porque "en esta ciudad no se apuesta por la movilidad sostenible". Las formaciones han criticado que no haya carriles bici en la ciudad y la falta de medidas que combatan la contaminación y transformen la ciudad para orientarla a una capital "sostenible" con una zona de bajas emisiones.

Por su parte, PP y Cs han defendido la gestión municipal y las actuaciones llevadas a cabo. En concreto, el edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), ha calificado la postura de PSPV, Compromís y Unides Podem como "demagoga" y ha afirmado que este 2022 se han licitado 20 millones de euros en obras enfocadas a la sostenibilidad de la ciudad.

El concejal de Movilidad, José Ramón González (PP), ha recordado la creación de la mesa de movilidad con participación de los agentes sociales y vecinos de la ciudad como órgano consultivo, así como ha asegurado que el 80% de las calles son de 'Ciudad 30' en las que pueden circular las bicicletas.

HIJO PREDILECTO

Paralelamente, al inicio de la sesión, el Pleno ha aprobado por unanimidad conceder la distinción de Hijo Predilecto de la ciudad de Alicante a título póstumo al entrenador de baloncesto, Pedro Ferrándiz, por su trayectoria profesional, y a la Policía Local por garantizar la seguridad ciudadana en los barrios de la ciudad y, especialmente, por su labor durante la pandemia y el confinamiento.