Raúl: "Me siento muy identificado con la forma de entender el fútbol de Mora"

Raúl González, tras su doblete ante el Atlético Pulpileño, fue el invitado estrella en el restaurante Caruso. El delantero del Hércules analizó sus dos primeros goles con la camiseta blanquiazul.

"Estoy muy feliz. Siempre he confiado mucho en mí. El primer gol supuso una alegría inmensa", comentó Raúl. El alicantino no dudo en ensalzar a Sergio Mora. "Me siento muy identificado con la forma de ver el fútbol que tiene Mora", señaló.

Raúl González también se refirió al esfuerzo físico que hace en cada partido. "Si no doy el máximo, soy un jugador mediocre", reconoció el jugador, quien también desveló que tuvo ofertas de clubes de Primera RFEF, pero que la llamada de Carmelo "lo cambió todo".

Raúl compartió mesa y mantel con Onda Cero. Además, la entrevista se emitió en directo a través de Facebook Live. Este es el enlace: https://www.facebook.com/Onda-Cero-Alicante-177442879033946/videos/343634340890953