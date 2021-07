Raúl González: "Me ilusiona y es un reto estar en el Hércules"

Raúl González fue uno de los primeros fichajes que hizo Carmelo del Pozo para el nuevo Hércules. El director deportivo tenía claro que el alicantino podía darle un salto de calidad al equipo. Y Raúl, nueve años después, ha vuelto con ganas a su casa.

"Me motiva mucho estar en el Hércules y es un reto muy ilusionante. Considero que estoy en el mejor momento de mi carrera", ha señalado el delantero del Hércules. Raúl espera aportar "trabajo" y "profesionalidad", ya que nadie "podrá recriminarle eso". "No me marco una cifra de goles porque mi reto está en el siguiente entrenamiento", ha manifestado.