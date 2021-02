Rafa Huertas: "El equipo está preparado para volver a su mejor nivel"

Rafa Huertas es una de las voces autorizadas del HLA Alicante. Por eso, avisa de que el Lucentum está preparado para mostrar su mejor nivel en el tramo decisivo de la competición. "No hemos estado en nuestro mejor momento, pero el trabajo es bueno. Yo veo preparado al Lucentum para que vuelva a su mejor nivel en este punto tan importante de la competición", ha dicho Huertas.

El escolta del HLA Alicante tiene señalados en rojo los próximos dos partidos, justo ante de que arranque la segunda fase. A Huertas no le importa que sea ante rivales que no cuentan, como Murcia y Canoe. "No valen a nivel clasificatorio, pero tenemos que ganar cuanto antes. No es lo mismo pasar de fase con dos victorias que con dos derrotas. Iremos a ganar", ha señalado Huertas.