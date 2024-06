¿Qué tiempo hará en las Hogueras 2024 de Alicante?

Los modelos meteorológicos apuntan a que durante la semana de Hogueras habrá tiempo estable en la provincia de Alicante. Los cielos estarán prácticamente despejados y las temperaturas diurnas serán las típicas del mes de junio, sin el intenso calor que propició en 2022 y 2023 la presencia anticipada de aire sahariano en estas latitudes y, sobre todo, en la ciudad de Alicante.

Hogueras 2024: noches tropicales en Alicante

Durante las noches, sobre todo en la franja costera y debido a la humedad existente no se descarta que la semana de Hogueras en este año 2024 traiga alguna “noche tropical” que es como se define a las madrugadas en las que los valores no descienden de los 20 grados de temperatura.

Momentos previos a la mascletá en Alicante | Archivo: ondacero.es

Hogueras 2024: junio se está comportando dentro de la normalidad meteorológica

El Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, dirigido por el catedrático de Geografía Jorge Olcina, destaca que por el momento “los pronósticos no contemplan el calor tórrido” que se ha sufrido durante estos dos últimos años durante el mes de junio. Este fenómeno está caracterizado por la instalación de “masas de aire procedentes del norte de África” en las capas altas de la atmósfera.

Hogueras 2024: la previsión meteorológica de Jorge Olcina

Así describe Jorge Olcina los modelos meteorológicos a partir del 17 de junio, con motivo de las Hogueras 2024: "La semana del 17 de junio habrá un tiempo más estable, ya caluroso. En principio, no se ven síntomas de grandes inestabilidades, aunque es verdad que estamos en un mes de junio un poquito especial porque todavía no se ha activado el calor intenso, el calor tórrido, como tuvimos en los dos años anteriores 2022 y 2023. Es de agradecer que aún no se haya activado la masa de aire sahariana en plena intensidad, como ya lo hizo durante esos dos años anteriores que ocasionaron un inicio muy abrupto de las condiciones estivales. De momento, mantenemos unas temperaturas acordes con el mes de junio, sin grandes calores, aunque es cierto que la franja costera, con la presencia de la humedad, cuenta con esas temperaturas por encima de 20 grados, lo que llamamos noches tropicales, que empiezan a ser poco agradable el descanso".

Jorge Olcina.- Catedrático de Geografía de la UA

Según Olcina, "no se puede hablar de grandes calores, al contrario". "Habrá algún pequeño episodio de inestabilidad y algún chaparrón que se pueda formar durante esta semana, pero parece que la semana próxima (a partir del 17 de junio) sería más estable y subirían algo, un poquito más, las temperaturas; sin grandes calores y, de momento, no se ve ninguna oleada de calor intensa de aire sahariano para los próximos 10 días", ha dicho con relación a las Hogueras de Alicante en 2024.