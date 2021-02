El PSOE expulsa a sus dos concejales de Teulada por apoyar con el PP una moción de censura contra la alcaldesa, Rosa Vila

El secretario general del PSPV-PSOE de la provincia de Alicante, José Chulvi, ha condenado hoy la moción de censura presentada por los dos concejales de Teulada, Héctor Morales y Alejandro Llobell, y ha anunciado su expulsión del partido. Además, el líder de los socialistas en la provincia ha explicado que el partido ha comunicado al consistorio que los dos regidores ya no forman parte del grupo socialista y pasan a formar parte del grupo de no adscritos. “Son tránsfugas, su decisión ataca los principios del partido socialista y por tanto ya no son representantes de nuestras siglas”, ha declarado Chulvi.

En este sentido, el secretario general en la provincia de Alicante ha reprochado que “esta decisión es un ataque a la defensa de los socialistas de las políticas de progreso en todas las instituciones, desde lo global a lo local”, y ha manifestado que en las filas socialistas “no caben actitudes que respaldan las políticas de la derecha”.

Asimismo, ha remarcado el convencimiento del PSPV-PSOE de que “el Botànic es el modelo de gobierno que mejora la vida de las personas, también en el ámbito municipal”, ha concluido José Chulvi, que ha considerado “intolerable” que “la acción irresponsable de dos ediles pueda poner en riesgo el gobierno de progreso de Teulada-Moraira, que tan beneficioso ha sido para el municipio, y abrir la puerta a que la derecha vuelva a gobernar en la localidad”.

VERSIÓN DEL PP

Por su parte, el actual portavoz del grupo popular en Teulada y candidato a la alcaldía, Raúl Llobel, ha explicado que Teulada “no puede seguir en la parálisis total, sin gestión en plena pandemia y dando esta imagen. Hay que avanzar, hacer gobierno, gestionar la modificación de tasas para poder bonificar a hosteleros y comerciantes y sacar adelante más ayudas por el Covid, porque está todo parado y lo poco que sale llega tarde”.

El escrito de la moción da cuenta de la parálisis en el municipio, acentuada por la crisis en el gobierno local producida por la retirada de las competencias a los dos miembros del grupo municipal socialista así como de la falta de liderazgo de la alcaldesa Rosa Vila, el abandono de la localidad o el retraso injustificado en las me-didas municipales para paliar los perjuicios derivados de la pandemia.

“Hay una desidia absoluta en la gestión. No se ha avanzado en los últimos 18 meses en las grandes inversiones procedentes de la anterior legislatura o nos desayunamos con la prensa hablando de adjudicaciones sospechosas de la alcaldesa a la empresa en la que trabaja y por las que Compromís tendrá que dar explicaciones. Es la gota que ha colmado el vaso”, ha añadido Llobel, quien ha recordado que fue el PP quien ganó las elecciones municipales de 2019 en Teulada.