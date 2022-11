Presentación de la IV Gran Carrera del Mediterráneo SUP Race 2022 en la Diputación de Alicante

La Diputación de Alicante presenta la IV Gran Carrera del Mediterráneo de SUP Race y Copa de España 2022, que organiza el Club Deportivo Parres de Santa Pola con Daniel Parres a la cabeza junto con la Excma. Diputación de Alicante.

En el acto estuvieron presentes D. Carlos Mazón, Presidente de la Diputación de Alicante, D. Eduardo Cano, Diputado de Deportes, D. Antonio Peral, cuarto Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Alicante, Excma . Loreto Serrano, Alcalde de Santa Pola, D. Julio Baeza , Concejal de Deportes de Santa Pola, D. Vicente Alberola, Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Elche y el Club Montemar, organizadores de la Costa Blanca Half Marathon.

El 13 de noviembre tendrá lugar en la Playa del Varadero, Santa Pola (Alicante), la 4ª edición de la Gran Carrera del Mediterráneo de SUP Race. El evento se consolida como uno de los mayores eventos a nivel nacional de Paddle Surf. Se trata de una prueba puntuable en el circuito oficial de la liga Fesurfing SUP Race del Circuito Mediterráneo y de la Copa de España de larga distancia 2022.

El acontecimiento deportivo ha generado en estas últimas ediciones una gran afluencia entre clubes nacionales e internacionales. La pasada edición, con una presencia femenina del 40%, recogió a más de 200 inscritos.

Además la competición se retransmitirá en streaming en diferentes canales audiovisuales con el apoyo de comentaristas especializados en SUP. Asimismo, se contará con numerosas cámaras repartidas tanto en tierra como en mar para que los espectadores, desde sus casas, puedan vivir de cerca la competición.

La carrera permitirá, en su modalidad Rookie, que todo aficionado pueda competir, desde los más pequeños hasta los mayores de 50 años. Esta prueba de 2.5 km, lúdica y no competitiva, permitirá vivir una experiencia única en el mundo del SUP de la que todo el mundo podrá disfrutar.

La competición recoge desde categoría SUB 8 hasta Élite Kahuna +50, en el caso de la categoría Élite y SUB 18 contará con una prueba de 13 km por mar desde la Playa de Urbanova (Alicante), pasando por los Arenales del Sol y con meta en la playa de Varadero (Santa Pola). La salida de dicha categoría tendrá lugar a las 9:00 am, al igual que la carrera a pie. Como novedad, este año el Prize Money será de 3.000€ a repartir entre los cinco primeros de las categorías Élite femenina y Élite masculina. Por otro lado, en esta edición se incluye una nueva categoría: Amateur Hinchable, que cuenta con un recorrido de 5 km que podrá realizarse con tablas de hasta 14 pies.

La IV Gran Carrera del Mediterráneo SUP Race, organizada por el Club Deportivo Parres Center de Santa Pola y dirigida por Daniel Parres, ha contado con el apoyo de algunas instituciones. En primer lugar debe destacarse a la Diputación de Alicante y a la Generalitat Valenciana. Asimismo, es importante mencionar el gran apoyo otorgado por parte del Ayuntamiento de Santa Pola, l’ Ajuntament d’Elx y el Ayuntamiento de Alicante. Por último la organización agradece la participación de algunos de sus colaboradores: 226ERS, NSP, Alaves Innovation, E-Estudio cocina e interior, Coca Cola, Sinthesis Salud, Quiver, Telecable, Klinik PM, Fundación SEUR, Tabarca.Online y Mercalicante.