La Policía Local de Alicante inmoviliza más de 1.500 vapeadores por incumplir la normativa

La Policía Local de Alicante ha inmovilizado un total de 1.536 vapeadores en 16 establecimientos de la ciudad por incumplir la normativa para su venta. Agentes de la Unidad de Barrios inspeccionaron varios locales en los que, por la información recibida en semanas anteriores, sospechaban que se podían estar comercializando vapeadores que no se ajustan a la normativa sanitaria ni de seguridad, según han informado fuentes municipales.

Ante la proximidad de las fechas navideñas y al ser conocedores de que los productos estaban listos para su venta, también a menores de edad, los agentes procedieron a intervenir. Los dispositivos presentaban las siguientes anomalías: irregularidad en la cantidad de nicotina por inhalación; no estar autorizada su venta en España al no estar incluido en la lista de productos del tipo DSLN (Dispositivo Susceptible de Liberación de Nicotina); cartuchos o depósitos con capacidad superior a 2 ml; contener aditivos prohibidos; no ajustarse al etiquetado exigible y manipulación del etiquetado para enmascarar su contenido en nicotina.

La totalidad de la mercancía inmovilizada, que ha quedado precintada a disposición de la autoridad competente, alcanza los 15.300 euros. La Unidad de Barrios ha llevado a cabo la operación de forma simultánea en zonas de toda la ciudad.