La Policía detiene a dos personas por asaltar a un joven con el que habían quedado mediante una web de citas

Las pesquisas han sido desarrolladas por policías del Grupo de Investigación de la Comisaría de Distrito Norte de Alicante, lugar donde la víctima de 34 años presentó la denuncia, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

En la misma, el joven relató cómo había insertado un anuncio en una conocida plataforma web de citas y contactos, utilizada para buscar y encontrar pareja y también centrada en la búsqueda de encuentros casuales. De esta forma, el denunciante concertó una cita con una mujer en un apartamento de la ciudad de San Vicente cuyo alquiler iban a pagar a medias.

Tras recoger a la mujer, ésta indicó a la víctima para que se dirigieran a un punto de la ciudad donde había quedado con el propietario del apartamento que había alquilado para que les diera las llaves.

Sin embargo, el presunto propietario del apartamento era un cómplice de la mujer y entre los dos intentaron sustraer a la víctima todo el dinero que portaba, casi 800 euros, y su teléfono móvil, agrediéndole y dándole puñetazos en el rostro y en el cuerpo.

En un momento de la agresión, la víctima consiguió zafarse y refugiarse en su vehículo y huyó del lugar, trasladándose hasta el hospital de Alicante, donde fue atendido de sus heridas leves.

Posteriormente, se personó en la Comisaría de Distrito Norte de Alicante, donde interpuso denuncia y aportó los datos que conocía de los presuntos asaltantes. Con esos datos, los agentes de la Policía Judicial de la Comisaría iniciaron las investigaciones y consiguieron identificar a los agresores.

Una vez identificados, los policías establecieron un dispositivo policial y lograron localizar y detener a los agresores en el barrio de la Colonia Santa Isabel.

Los arrestados, de 43 y 36 años, con antecedentes por delitos contra el patrimonio, han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de San Vicente del Raspeig.

El caso no se da por cerrado, ya que los agentes continúan con la investigación y trabajan sobre la hipótesis de que lo acontecido no se trate de un hecho aislado, por lo que existe la posibilidad de hallar nuevas víctimas que hasta el momento no hayan interpuesto denuncia.