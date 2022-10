El pleno de la Diputación de Alicante aprueba la supresión del recargo en el IAE

El pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado este miércoles suprimir el recargo del Impuesto de Actividades Económicas a las empresas de la provincia, que actualmente la institución provincial tenía en un 5 por ciento. La medida se hará efectiva en el presupuesto de 2023.

La iniciativa, impulsada por el equipo de gobierno (PP y Cs) y defendida por el presidente de la institución, Carlos Mazón, ha salido adelante entre críticas de PSPV y Compromís que la han calificado de "oportunista" e "injusta", ya que consideran que favorece a la infrafinanciación de la Diputación.

En su intervención, Mazón ha defendido la propuesta "en coherencia y consonancia" con las políticas del equipo de gobierno y ha señalado que es el "camino adecuado" tras anunciar hace tres años la "progresiva eliminación" del gravamen. "Primero estaba fijado en un 20% cuando iniciamos la legislatura, luego se redujo a un 10, después a un 5 y ahora parece coherente y adecuado proceder a su supresión de cara al próximo presupuesto de la Diputación", ha detallado.

Para el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, la modificación es una medida "oportunista, anecdótica y que fomenta la infrafinanciación de la Diputación" y ha explicado que a su formación le resulta "oportunista" porque "está diseñada para la agenda" de la candidatura de Mazón a la Generalitat y "no para la del presidente de Diputación".

"Es curioso que sea el único punto que defiende usted por un motivo oportunista porque no le van muy bien las cosas por las encuestas electorales, especialmente en la provincia de Valencia, y ante eso responde con medidas populistas y oportunistas", ha subrayado.

Asimismo, ha remarcado que la propuesta es "anecdótica" porque de las 145.000 empresas en la provincia y afecta "solo al 5/6 por ciento": "Es una gran minoría, no afecta al pequeño comercio local, solo a aquellas que facturan más de un millón de euros y que les supone un gasto de entre 30 y 50 al año".

Por último, ha acusado a Mazón de "hacer un mítin" con "un minuto de gloria para las redes sociales" que "sale muy caro" a la Diputación. "Es el colmo de la incoherencia que digan que aquí se invierte menos que en Valencia por la falta de presupuesto y ahora entregamos seis millones de euros a las empresas", ha agregado.

El portavoz del PSPV, Toni Francés, ha sostenido que esta propuesta llega en un momento "interesante" en "pleno debate" de política fiscal y ha señalado que "la política fiscal ha de servir para poder tener administraciones fuertes que puedan ayudar en los momentos difíciles a los más vulnerables".

"La política fiscal debe servir para la redistribución de la renta, tener un sistema fiscal que nos permita construir una sociedad más justa con menos desigualdades, junto con otros instrumentos. No obstante, como siempre, el PP favorece las desigualdades por querer bajar los impuestos a aquellos que más tienen cuando el Gobierno y la Generalitat apuestan por un sistema fiscal más justo en el que los que menos tienen, menos pagan, y el que más tiene, más paga", ha expuesto Francés.

En la misma línea que Compromís, ha sostenido que la propuesta es "injusta" y "va en contra de todos los criterios que se están marcando a nivel internacional". "Es ridícula la reducción, las empresas no lo van a notar, además de que pueda ser justa o injusta, por eso no la compartimos, porque no tiene ningún efecto positivo en la economía y sí un efecto negativo por la pérdida de ingresos mayor a seis millones que sufre la Diputación", ha zanjado.

"Les molesta que bajemos impuestos"

En turno de réplica, Mazón ha criticado que a Compromís "siempre le molesta" que el PP baje los impuestos y que el PSPV, en materia de política fiscal, "una semana dice una cosa, y a la siguiente, otra". "No estoy nada sorprendido. No doy ningún mitin, nosotros sí tenemos una línea fiscal clara y no la cambiamos cada semana. A ustedes les molesta que bajemos impuestos, su postura es reveladora, porque mi partido quiere bajar impuestos a los que más lo necesitan cuando otro partido quiere subir los impuestos a todo el mundo y otro partido, una semana dice una cosa y a la siguiente, otra", ha expuesto.

También ha defendido las ayudas impulsadas por la Diputación de Alicante a pymes, autónomos y en concepto de pobreza energética y ha lamentado la "falta de concreción" del PSPV en la reforma fiscal anunciada por el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, "más allá de un titular rimbombante". "El PP ha presentado su propuesta de política fiscal hasta cuatro veces en Les Corts Valencianes. No sabemos de qué va la propuesta del Gobierno de la Generalitat. La de la Diputación sí está clara, estamos por ayudar a la economía productiva", ha añadido.

Por último, Fullana ha insistido en subir el IAE al 30% para "recaudar más y así solucionar el déficit de la Diputación con los pueblos" de la provincia.

Por su parte, Francés ha contestado a Mazón: "La política fiscal del PSPV es muy clara: ayudar a la mayoría, y eso ha propuesto Puig, bajar impuestos a las rentas más bajas".