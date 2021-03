Rodrigo Pastorini, el úlitmo fichaje del Hércules, ha sido presentado en la sala de prensa. El delantero uruguayo sólo ha firmado por dos meses, aunque su intención "es quedarse mucho más tiempo" en Alicante si el equipo consigue los objetivos.

"Es una apuesta venir al Hércules. Vengo a un club y grande y conocido. Me encuentro bien físicamente. Me encuentro bien jugando en al mediapunta o de nueve, aunque si me dan a elegir prefiero definir", ha dicho Pastorini.