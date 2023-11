Una parte del legado de Salvador Dalí conquista el Museo de Bellas Artes de Alicante

Una "excepcional selección de la prolífica producción de uno de los máximos referentes del surrealismo en el mundo". Así ha valorado el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, la presencia de las más de 230 seleccionadas en este monográfico sobre Salvador Dalí con la que el MUBAG "hace historia".

Toni Pérez ha hecho hincapié en que se trata de una ocasión única para la provincia y ha agradecido “la alianza establecida entre la Diputación, a través del MUBAG, y distintas instituciones, centros culturales y propietarios de colecciones privadas que han prestado obras para materializar este proyecto y "mostrarnos el virtuosismo y la multidisciplinariedad de Dalí“. Asimismo, el presidente ha recordado que esta propuesta coincidirá en el tiempo con la celebración del Centenario del Primer Manifiesto Surrealista de 1924, cuyos actos conmemorativos se llevarán a cabo el año que viene.

El acto de inauguración ha contado también con la presencia del diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, la diputada de Arquitectura, Carmen Sellés, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, Nayma Beldjilali, el director del MUBAG, Jorge Soler, y el comisario de la exposición, Óscar Carrascosa, así como la vicerrectora de Cultura de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Asunción Amorós, y la directora de la Fundación Fran Daurel -que ha prestado algunas de las piezas-, Adelín Torres, entre otros.

Como ha recordado Soler ‘Dalí. Metamorfosis’ ha sido posible gracias a la implicación de un gran equipo profesional y a la cesión temporal de obras por parte de centros como la Fundación María José Jove- el Museo de Montserrat -la Abadía de Montserrat cumplirá mil años en 2024- o la Fundación Amyc-Fran Daurel, entre otros. Además, ha sido fundamental la colaboración del Museum of the City of New York, la British Library o la Fundación Archivo Manuel de Falla.

Asimismo, y como nexo de unión con la provincia, la muestra incluye una serie de fotografías de 1973 en las que se puede apreciar al artista con la periodista afincada en Alicante, Pirula Arderius, quien le entrevistó en alguna ocasión para el Diario Información.