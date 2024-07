Oscar Puente asegura en Alicante que el desplazamiento de una depuradora en la variante de Torrellano es clave para su futuro

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha avanzado que trabajan en la Variante de Torrellano como "única opción", sin electrificar las vías en el paso por San Gabriel. Destaca que las conversaciones con el Ayuntamientos van por buen camino y fecha la licitación del proyecto en un máximo de dos años hasta dar comienzo el inicio de obras.

Uno de los factores clave en su puesta en marcha es el acuerdo necesario entre el Gobierno central, Ayuntamiento y Generalitat para poder desplazar una depuradora proyectada desde hace más de dos décadas que se sitúa justo en el centro del trazado.

"Para que la variante de Torrellano sea una realidad, necesitamos que esa depuradora, que cae justo en medio del trazado, se mueva un poco. Nosotros podemos mover un poco la variante también. Las conversaciones van por buen camino con el Ayuntamiento y la Generalitat. Soy optimista de que lleguemos a un acuerdo que permita trazar definitivamente la variante de Torrellano, concluir el estudio informativo y licitar el proyecto", ha recalcado.

Asimismo, ha asegurado que de darse este condicionante, no se electrificarán las vías, pero que esta decisión de mantener ambas, variante y depuradora, debe ser solucionadas para hacerlas compatibles.

"Si somos capaces de entendernos, ejecutaremos directamente la variante de Torrellano y no haremos la electrificación, dando satisfacción a lo que los vecinos y la ciudad de Alicante reclama, porque hay un consenso muy amplio y no hay ninguna razón para no hacerla. Es incluso aconsejable desde el punto de vista económico", ha subrayado el ministro.

Por otro lado, Puente ha reiterado que no existe ninguna base técnica para una segunda pista en el Aeropuerto de Alicante y recuerda que, antes de final de año, eso sí, se licitará el proyecto de ampliación de la nueva terminal.