La opción de la escollera junto al Meliá no convence a los vendedores de la Explanada

Los vendedores de la Explanada, conocidos desde siempre como 'los hippies" se manifestaron ayer domingo para mostrar su desacuerdo con la única ubicación posible que les ofrece el Puerto y el Ayuntamiento en el frente litoral: la Playa de El Postiguet, entre la escollera suroeste y la fachada este del Hotel Meliá. El viernes los representantes de los vendedores acudieron a una reunión en la que ediles y técnicos les comunicaron esta opción.

Una opción que no convence a los vendedores. Ayer domingo se movilizaron en la misma Explanada. Se manifestaron tras una pancarta en la que podía leerse: “Nos prometieron reubicación, no desalojo”. Piden una moratoria hasta tenerlo todo más claro, ya que no les convence lo hablado hasta ahora y el plazo de fin de actividad en la Explanada es el 31 de octubre, dentro de 10 días.

En la reunión celebrada el viernes en el ayuntamiento participaron las concejalas de Participación, Ocupación de Vía Pública y Comercio, junto con el jefe de Gestión de Dominio Público de la Autoridad Portuaria de Alicante, Ignacio Campos, y personal técnico. El ayuntamiento ya ha realizado las mediciones en el espacio propuesto y han comprobado que allí podrían ubicarse las 31 casetas que deberán abandonar la Explanada a final de mes.

Los tres grupos de izquierda de la oposición municipal, PSOE, Compromís y EU-Podem, van a presentar en el próximo pleno ordinario una iniciativa conjunta de apoyo al colectivo y de defensa de una moratoria que posponga la fecha del 31 de octubre.