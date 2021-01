La noche del roscón de reyes se salda con la disolución de cinco fiestas en domicilios particulares

La noche del roscón ha sido en la ciudad de Alicante mucho menos conflictiva que la pasada nochevieja. Dentro del despliegue especial de la Policía Local para el cumplimiento del cierre de locales y cumplimiento de aforos, sólo se sancionó a un establecimiento en el que se usaban cachimbas. Fueron requisadas y el dueño del establecimiento fue denunciado.

En el control organizado esta noche de Reyes en la avenida de Dénia, cinco conductores fueron denunciados por ir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Otros dos conducdtores también dieron positivo en sendos controles en las avenidas de México y Princesa Mercedes.

En materia de ruidos por fiestas en viviendas, la Policía Local acudió a disolver cinco fiestas en la Plaza Florida Portazgo y las calles Recaredo de los Ríos, Pedro Ferrándiz y Francisco Escolano.

Los agentes establecieron controles preventivos de tráfico patrullando con el Servicio Nocturno y la Fox por toda la ciudad, y durante el operativo se intervino con personas que no justificaron su desplazamientos, y se impusieron ocho actas por no llevar la obligada mascarillas, y once por incumplimiento del toque de queda.

El concejal José Ramón González, apela a “la responsabilidad en estos momentos tan críticos de la pandemia, la sensatez y conciencia de los ciudadanos, seguimos peleando contra el coronavirus con cientos de nuevos contagios, y no se pueden celebrar fiestas, no debemos relajarnos ni descuidarnos con las medidas preventivas obligatorias, el virus sigue estando más presente que nunca en nuestras vidas y los hospitales en una situación muy difícil”.