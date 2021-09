Mora: "Los jugadores me han demostrado que puedo ir a muerte con ellos"

Sergio Mora, entrenador del Hércules, ha sido el invitado estrella de las tertulias que cada jueves organiza Onda Cero Alicante en el restaurante Caruso. El entrenador blanquiazul ha compartido mesa, mantel y tertulia durante 40 minutos.

Mora ha destacado el grupo humano que se ha encontrado en estos primeros meses al frente del Hércules. "Me he encontrado un gran vestuario y eso ayuda mucho. Me han demostrado que con ellos puedo ir a muerte. Confían en mí y yo en ellos. Todo está saliendo como esperábamos y estas sensaciones ya las habríamos firmado todos", ha dicho.

El técnico también se ha referido a la etiqueta de equipo competitivo y áspero que muchos le están poniendo. "Es un orgullo que nos pongan esa etiqueta. Sería peor que nos dijeran que somos indolentes. Eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas", ha señalado Mora, quien ha estado acompañado en la tertulia por el periodista Lucas Verdú.

La tertulia ha sido emitada por Facebook Live. Aquí, el enlace. https://www.facebook.com/watch/live/?v=232766698686647&ref=search