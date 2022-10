Monclova: "Queremos que el Lucentum sea protagonista de una liga muy ilusionante"

El HLA Alicante echa a andar este viernes en Cantabria. Primer partido oficial para un Lucentum nuevo, liderado desde el banquillo por Rafa Monclova. El técnico ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para analizar el estreno de su equipo en la LEB Oro.

"Queremos ser competitivos desde el primer día. Tenemos un equipo para no poner excusas y competir siempre", ha comentado Monclova.

El entrenador sevillano ha reconocido que, pese a tener un equipo nuevo, "no hay tiempo" para la adaptación. "La exigencia está puesta desde el primer día. Queremos que la gente vea un equipo sólido y reconocible. Este es el ADN mío y el que me he encontrado aquí".