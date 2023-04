Miku: "No celebraría un gol ante el Murcia por respeto a su afición"

Partido especial para Miku. Regresa el delantero venezolano al estadio del Real Murcia tras su polémica salida del conjunto grana en el último suspiro del mercado invernal. Miku ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para analizar junto a Victorio de Haro, responsable de deportes de Onda Cero Murcia, lo que fue su etapa en el Enrique Roca.

Miku ha deslizado que la decisión del técnico grana de prescindir de él en el último momento le pilló por sorpresa. Aunque no vivió un momento fácil, no le guarda ningún rencor a su exequipo. "Si marco el domingo, no lo celebraría por respeto a la afición. Tengo muy buenos amigos allí y parte de culpa de que me cruzara España y firmase por el Murcia la tuvo Pedro Léon. Había vivido de todo en el fútbol, pero nunca lo que me pasó en el Murcia. Me dijeron que me quedaba e incluso tenía opciones de jugar de titular, pero luego me llamaron tarde, cuando estaba en pijama y viendo una serie con mi mujer", ha señalado.

El ariete del Intercity no empezó con buen pie. Al minuto de entrar al campo, sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le hizo parar varios meses. Incluso, tiene dos placas en el cráneo. "Me encuentro cada vez mejor. Estamos en una situación complicada y afrontamos partidos trascendentales a partir de ahora".