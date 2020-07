Miguel Ángel: "Intercity y Alcoyano son de los mejores equipos de Tercera de España"

PLAY-OFF ASCENSO A 2ªB, ALCOYANO vs INTERCITY

El técnico del Intercity, Miguel Ángel Martínez, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero antes del vital encuentro que su equipo va a disputar contra el Alcoyano, con motivo del play-off de ascenso a 2ª B. El técnico del conjunto alicantino, quien todavía no ha podido dirigir a su equipo en un partido oficial a causa de la pandemia por Covid-19, ha afirmado que el equipo se encuentra "con ganas" y "preparado" para afrontar el encuentro, aunque ha destacado que "no comparte" la idea de los dirigentes de dar la victoria al equipo mejor clasificado en liga en caso de empate, puesto que "tras 38 jornadas no se obtiene esa ventaja", asevera.